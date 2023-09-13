13 сентября, 08:18
НБА

Умер бывший игрок НБА Брэндон Хантер

Ему было 42 года

ТАСС, 13 сентября Брэндон Хантер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" и "Орландо", умер на 43-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба "Орландо".

"Мы с глубоким прискорбием узнали об уходе нашего бывшего товарища по команде Брэндона Хантера. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всей его семье", - говорится в заявлении пресс-службы.

Хантер был выбран "Бостоном" во втором раунде драфта НБА 2003 года под 56-м общим номером. Всего он провел 67 матчей в регулярном чемпионате лиги, а также 3 игры в плей-офф. После завершения карьеры Хантер работал в спортивном менеджменте, а также занимался агентской деятельностью. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация