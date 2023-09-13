Защитник сборной России Солдатенков считает ничью с катарцами не очень хорошим результатом

Сборная Катара является нормальной активной командой с хорошей физической готовностью, отметил футболист

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная Катара по футболу является активной командой с хорошей физической готовностью, но ничья в матче с ней - не очень хороший результат для россиян. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России Александр Солдатенков.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1. В составе россиян единственный мяч на 89-й минуте забил Солдатенков, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды.

"На сборах потренировались, наработали какие-то тактические моменты, для будущего это будет хорошо, - сказал Солдатенков. - Удовлетворен дебютным голом, матчем, если не считать мою ошибку с пропущенным мячом. Сборная Катара является нормальной активной командой с хорошей физической готовностью. Результат получился не очень хорошим, но какой есть, такой есть".

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 по 12 сентября. Она была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, они провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа команды сыграла с катарцами. Ранее российские футболисты провели товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).