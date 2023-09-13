Карпин объяснил использование всех футболистов сборной России в матче с командой Катара

Во вторник сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал возможность всем полевым футболистам принять участие в гостевом товарищеском матче против команды Катара, чтобы они почувствовали, каково это - играть за национальную сборную. Об этом Карпин рассказал ТАСС.

"В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен, - сказал Карпин. - Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов".

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара (1:1). В этом матче были задействованы все полевые российские игроки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.