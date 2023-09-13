Ольховский назвал сложным допинговое дело бывшей первой ракеткой мира Халеп

Во вторник румынская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дело о нарушении антидопинговых правил румынской теннисисткой Симоной Халеп является очень сложным и запутанным, однако ей нужно было тщательнее следить за составом препаратов, которые она принимала. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Это сложное и запутанное дело. Она говорит, что вещество попала с биологически активными добавками, но это ее ответственность, нужно тщательнее следить за составом того, что ты употребляешь, за теми же витаминами. Есть правила, они одни для всех, у нее нашли запрещенное вещество, ее дисквалифицировали", - сказал Ольховский.

12 сентября Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года. Небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Румынка была временно отстранена от соревнований 21 октября 2022 года. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг, она является единственной представительницей страны, добившейся такого результата.