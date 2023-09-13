Матыцин: отечественный спорт не может развиваться без взаимодействия с церковью

Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство, отметил министр спорта

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Развитие отечественного спорта зависит от духовной поддержки и взаимодействия с церковью. Такое мнение на пленарном заседании Всероссийского форума "Вера и спорт", проходящего в Кемерове, высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я уверен, что сегодня тот этап в развитии государственной системы, когда мы не можем без духовной поддержки, без взаимодействия с церковью планировать и развивать отечественный спорт", - сказал Матыцин.

По мнению Матыцина, именно поэтому власти способствуют проведению событий спортивно-духовного характера. "Игры Александра Невского являются не только спортивными состязаниями, но и состязанием духа через честное противоборство. Я уверен, что благодаря духовному насыщению спорта мы будем продолжать достижениями наших спортсменов", - добавил министр.

С 12 по 16 сентября в Кемерове проходят I Всероссийские игры святого благоверного князя Александра Невского. В регион приехали 600 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации, которые будут соревноваться в дисциплинах: баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО. Также в рамках игр проходит Всероссийский форум "Вера и спорт", где будут обсуждаться задачи стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и роль религиозного воспитания в становлении и развитии личности в спорте.