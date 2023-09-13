Футболист Комличенко положительно оценил сентябрьский сбор команды России

Нападающий отметил, что российская команда должна была побеждать сборную Катара

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоги сентябрьского сбора команды России по футболу можно назвать положительными, так как игроки обошлись без травм. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1.

"Главный итог по сборам? Главное, что без травм, то есть положительный, - сказал Комличенко. - У сборной Катара нужно было выигрывать, не хватило еще одного гола. Конечно, сбор был полезным".

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 по 12 сентября. Она была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, они провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа команды сыграла с катарцами. Ранее российские футболисты провели товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).