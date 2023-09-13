Медико-восстановительный центр для спортсменов России намерены открыть в Чувашии в ноябре

К работе центра будут подключены профильные медицинские специалисты республики

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют открыть в ноябре центр спортивной медицины и восстановления спортсменов площадью 1 тыс. кв. метров на базе реконструированной новочебоксарской спортшколы. В учреждении также будут работать первый антидопинговый центр и первая гостиница для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщил ТАСС глава Минспорта Чувашии Василий Петров.

"Спортивная школа олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске введена в эксплуатацию после реконструкции, в настоящее время идет регистрация документов. В ноябре совместно с Федерацией спортивной медицины России и Минздравом Чувашии планируем открыть здесь центр спортивной медицины и восстановления спортсменов", - отметил Петров.

По его словам, к работе центра будут подключены профильные медицинские специалисты республики. В частности, достигнуты договоренности с Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. "В единую цепочку соберем все, что есть в медицине, для помощи [в первую очередь] спортсменам, включенным в составы сборных команд России, чтобы они могли получить в республике необходимое лечение, медицинское восстановление", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что в центре спортивной медицины будут оказывать помощь не только спортсменам из Чувашии, но и из других регионов. Кроме того, в обновленной спортшколе начнут работать первый в Чувашии центр антидопингового контроля и первая гостиница для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 44 места. Министр добавил, что дополнительно оборудован конференц-зал с возможностью проведения мастер-классов, семинаров и совещания судей.

"Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев дал поручение по оснащению спорткомплекса всем необходимым. Минфин при уточнении выделит дополнительно порядка 150 млн рублей на закупку оборудования, инвентаря и мебели, чтобы оснастить весь спорткомплекс", - подчеркнул Петров.

Спортивная школа олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске построена к Олимпиаде 1980 года. По информации Минспорта Чувашии, после реконструкции площадь учреждения увеличилась на 3 тыс. кв. метров и приведена к требуемым стандартам для проведения соревнований разных уровней.