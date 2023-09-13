Чернышенко пригласил команды из всех стран мира на "Игры будущего"

В России продолжат создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на первые "Игры будущего", которые пройдут в Казани. Комментарий Чернышенко приводит пресс-служба вице-премьера.

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума попросил компании с госучастием обратить внимание на киберспорт и поддержать его.

"Как справедливо отметил наш президент, киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне. В соответствии с указом главы государства, в 2024 году в Казани состоится первый в мире мультиспортивный турнир "Игры будущего". Высокотехнологичное фиджитал-направление - исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки - уже вовлекло спортсменов из 38 стран", - заявил Чернышенко.

"Это направление соответствует запросам современной молодежи на развитие цифровых навыков, при этом успешно вовлекает их в регулярные занятия классическим спортом. Тем самым мы формируем гармоничную личность с арсеналом востребованных сегодня навыков. Поддержка со стороны государства IT-компаний дает дополнительный импульс развитию кибер- и фиджитал-спорта. Отмечу, что правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на "Игры будущего", - также говорится в заявлении.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.