13 сентября, 10:28
ММА

Федор Емельяненко может стать почетным президентом Союза ММА России в конце сентября

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Соответствующее решение будет принято на президиуме организации в Омске

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Союз ММА России может в конце сентября назначить бывшего главу организации Федора Емельяненко почетным президентом. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Президиум, на котором будет принято решение, состоится 22-23 сентября в Омске", - сказал собеседник агентства.

19 августа Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России, написав заявление об отставке. Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. 

Теги:
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
© Информационное агентство ТАСС
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