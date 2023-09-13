Шипов считает, что шахматный турнир на ВЭФ прошел с огромным успехом

Победителем турнира стал Владислав Артемьев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Шахматный турнир на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке вызвал большой ажиотаж у жителей города и прошел с большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Турнир выиграл фаворит, как и ожидалось, хотя победа была довольно нервной. Сказывается нехватка игровой практики у Артемьева, но думаю, что он рассматривал этот турнир в рамках подготовки к "Большой швейцарке", где можно отобраться на турнир претендентов. Соревнования оказались очень сильными, что подтверждает непопадание прошлогоднего победителя Всемирной шахматной Олимпиады, очень сильного шахматиста, Нодирбека Якуббоева в кубковую восьмерку", - сказал Шипов

"Турнир прошел с огромным успехом, он вызвал ажиотаж у жителей Владивостока. Могучая традиция проводить шахматный турнир на экономическом форуме развивается, и я хочу поздравить организаторов", - добавил собеседник агентства.

13 сентября на полях ВЭФ завершился шахматный турнир. Его победителем стал чемпион мира 2019 года в составе сборной России Владислав Артемьев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.