Чесноков назвал неэтичным поведение Серены Уильямс по отношению к теннисистке Халеп

Ранее румынская спортсменка была дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс ведет себя неэтично по отношению к румынской теннисистке Симоне Халеп, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

12 сентября Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок дисквалификации отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года. После этого супруг Уильямс Алексис Оганян опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он одет в футболку с логотипом образовательной программы, направленный на борьбу с запрещенными веществами. Уильямс поддержала этот пост, отметив, что борьба с допингом до сих пор остается в тренде.

"Часто спортсмены не разбираются в том, что они употребляют, разные препараты и витамины им приносят доктора. Я не знаю, как запрещенное вещество попало в организм Халеп, допускаю, что она не знала, что принимала допинг, - сказал Чесноков. - Что касается, Серены, мне кажется ее поведение отвратительным и неэтичным, тем более что сама она получала терапевтические исключения, которые многим другим никогда бы не дали. Я считаю, что на ее месте было бы правильнее промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги".

"Когда-то многие, в том числе Халеп, наезжали и на Марию Шарапову за то, что она принимала мельдоний. Это тоже было неправильно, тем более что мельдоний реально никакого эффекта на теннисистов не оказывал", - добавил собеседник агентства.

Небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Румынка была временно отстранена от соревнований 21 октября 2022 года. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). В финале Уимблдона она обыграла Уильямс со счетом 6:2, 6:2. В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг.