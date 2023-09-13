Съемки фильма о футболисте "Спартака" Черенкове завершатся осенью 2024 года

Фонд кино выделил 75 млн рублей на создание картины

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Съемки российского спортивного фильма "Федя. Народный футболист" о Федоре Черенкове завершатся осенью следующего года. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев в рамках Восточного экономического форума.

"Закончить мы хотим осенью 2024-го, а прокат еще год. Я тоже думал, что это быстрее. Постпродакшн минимум полгода. Закончат в конце октября. Пока смонтируют, пока все, будет весна, уже лето", - сказал Шишкарев.

Он отметил, что сейчас центр "Сделано в "Дело" ведет переговоры с прокатчиками. Кроме того, Фонд кино выделил 75 млн рублей на создание кинокартины "Федя. Народный футболист".

"Я очень переживаю, конечно. Сняли половину фильма уже. В Беларуси, как вы знаете, снимают, вот уже ровно экватор. И последнее, что скажу об этом фильме. Все, что я вижу с точки зрения драмы, меня как продюсера, человека, который пытается разобраться в кино, меня очень устраивает", - заключил Шишкарев.

О фильме

Съемки проходят в Белоруссии. Главных героев исполняют Станислав Румянцев и Владимир Гуськов.

Производством картины занимается продюсерский центр "Сделано в "Дело". Генеральным продюсером фильма является Шишкарев, авторами сценария стали футбольный комментатор и журналист Илья Казаков и Николай Акелькин, который также выступил режиссером картины.

Консультантом создателей фильма выступила дочь футболиста Анастасия Черенкова.

Ранее Шишкарев рассказывал, что бывший игрок сборной России Роман Воробьев также примет участие в съемках фильма, он будет дублером исполнителя главной роли в сценах на футбольном поле. Заслуженный артист России Николай Фоменко исполнит роль заслуженного тренера СССР Константина Бескова, а народный артист России Борис Щербаков сыграет одного из основателей спортивного общества "Спартак" Николая Старостина.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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