Федерация хоккея России намерена оспорить штраф, наложенный на нее IIHF из-за Федотова

4 августа IIHF встала на сторону клуба "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует оспорить штраф, наложенный на нее Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за участия вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом ТАСС сообщил источник.

"В ФХР не согласны с наложенным штрафом и планируют его оспаривать", - рассказал собеседник агентства.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура довела до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в матче с "Ак Барсом" IIHF объявила о том, что оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

После участия Федотова в матче против нижнекамского "Нефтехимика" 8 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что ситуацию с продолжением наложения санкций должен 10 сентября рассмотреть совет организации. По его словам, совет IIHF обсудит второй и третий случай нарушения вратарем и клубом трансферного регламента. ФХР передала в IIHF апелляцию ЦСКА на решения о дисквалификации Федотова и запрет на международные трансферы.