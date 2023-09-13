В IIHF назвали дальнейшие шаги организации по ситуации с Федотовым

IIHF полностью намерена защищать фундаментальные правила, связанные с уважением контракта и соблюдением трансферного регламента, отметил Люк Тардиф

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не форсирует события и хочет иметь полную картину по ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Об этом ТАСС рассказал президент организации Люк Тардиф.

"Что касается апелляции и других нарушений, то мы хотим иметь полную картину по ситуации, - сказал Тардиф. - Мы ждем уведомления от дисциплинарного совета, который и задает темп в этом вопросе. IIHF не хочет что-то делать буквально на ура. IIHF полностью намерена защищать фундаментальные правила, связанные с уважением контракта и соблюдением трансферного регламента".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в матче с "Ак Барсом" IIHF объявила о том, что оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

После участия Федотова в матче против нижнекамского "Нефтехимика" 8 сентября Тардиф сообщил ТАСС, что ситуацию с продолжением наложения санкций должен 10 сентября рассмотреть совет организации. По его словам, совет IIHF обсудит второй и третий случаи нарушения вратарем и клубом трансферного регламента. ФХР передала в IIHF апелляцию ЦСКА на решения о дисквалификации Федотова и запрет на международные трансферы.