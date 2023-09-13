Борис Ротенберг оценил результаты футбольного клуба "Сочи" в текущем сезоне

Президент сочинской команды отметил, что футболисты показывают неплохую игру, однако результат не радует

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты "Сочи" показывают неплохую игру в сезоне-2023/24, но результаты команды пока не радуют. Такое мнение ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

"Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно. Я не трогаю тренера (команду возглавляет Дмитрий Хохлов - прим. ТАСС) пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности, - сказал Ротенберг. - Тренер - это такая профессия, она от бога дается. Либо она есть, либо ее нет. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер - это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет тренером отработал".

"Поэтому здесь либо это проявится, либо нет. Нужно с каждым спортсменом разговаривать. В футболе, может быть, это и проще: дайте мне вот этого, купил того, этого, дайте мне того. А если у тебя есть материал, который может расти, из каждого игрока, из каждого спортсмена тренер должен вытащить все то, что он видит в нем. А если он не видит, значит, он не тренер. Раз он пришел в команду, попал, значит, в нем было заложено то зерно, почему он туда попал, задача тренера - вытащить это все наружу. Это и психология, и физиология. Это все. Это нужно с каждым индивидуально работать, хотя это и команда", - добавил Ротенберг.

"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав шесть очков в семи матчах. На счету команды две победы и пять поражений. В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 16 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.