Борис Ротенберг заявил, что Россия не собирается разрывать отношения с FIA

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing отметил рост конкуренции во внутренних соревнованиях

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия не будет разрывать отношения с Международной автомобильной федерацией (FIA). Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

"Мы сейчас создаем условия, чтобы могли тренироваться. Мы привезли "Формулу-4", чтобы дети с картинга могли пересесть и дальше двигаться, у нас есть задумка, как сделать, чтобы развитие шло планомерно, чтобы они дальше двигались. И все равно мы сейчас будем двигаться в сторону азиатских стран, все равно будем проводить мероприятия, потому что там же все это есть. То есть FIA все то же самое делает в азиатских странах, мы оттуда не выходим, ждем, как сложится ситуация, зато будем развиваться именно здесь", - сказал Ротенберг.

Собеседник агентства отметил рост конкуренции во внутренних соревнованиях по автоспорту. "Сейчас все пилоты, которые у нас ездили в Европе и в мире, они все едут у нас, в нашем чемпионате. Мы провели седьмой этап Российских кольцевых гонок, 119 машин было, 119 пилотов участвовали в этих соревнованиях. В 2014 году было всего 35, то есть наблюдается рост", - подчеркнул Ротенберг.

1 марта 2022 года FIA обязала всех российских и белорусских гонщиков подписывать особый документ для участия в соревнованиях под эгидой организации, в котором требовала от них дистанцироваться от проведения специальной военной операции. Многие российские пилоты отказались подписывать документ и стали выступать в гонках под лицензиями других стран.