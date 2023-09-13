В Кемерове открылись I Всероссийские спортивные игры Александра Невского

В соревнования примут участие 427 спортсменов из 36 субъектов РФ

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского торжественно открылись в Кемерове. Около 430 юных спортсменов разыграют 40 комплектов в пяти дисциплинах, передает корреспондент ТАСС.

"В память об этом великом воине, великом государе государства русского мы начинам с вами спортивные игры, с огромным удовольствием я открываю первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского", - сказал на церемонии открытия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на открытии сказал, что соревнования отдают дань уважения человеку, который посвятил жизнь Родине и патриотическому воспитанию. "Сегодня для министерства спорта остается важной задачей не только завоевание медалей, но и формирование у молодежи уважения к духовным традициям. И сегодняшние игры являются очень важным этапом на пути укрепления нашей великой страны", - сказал Матыцин.

С 12 по 16 сентября 427 юных спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в баскетболе, самбо, мини-футболе, шахматах, комплексе ГТО. Каждую команду сопровождает духовный наставник. Игры организованы по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Решение о проведении соревнований в Кузбассе было принято в 2022 году на форуме "Россия - спортивная держава". Это совместная инициатива губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской Православной Церкви, Министерства спорта Российской Федерации.