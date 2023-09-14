В Сахалинской области официально появился новый вид спорта лазертаг

В регионе планируют создать команду, которую отправят на чемпионат России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Открытие регионального отделения лазертага состоялось в Сахалинской области. Соответствующее соглашение об официальном запуске на островах нового для России вида спорта подписали в четверг в Южно-Сахалинске, сообщил ТАСС соучредитель открывшегося отделения, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Михаил Шувалов.

Подписи в документе, помимо Шувалова, поставили председатель Всероссийской общественной организации "Федерация лазертага России" Дмитрий Солодов, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева и министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

"Сегодня мы официально подписали документ о том, что будем развивать [лазертаг в Сахалинской области], то есть мы, по сути, открываем региональные отделение этого нового вида спорта. Договорились о том, что сделаем команду Сахалинской области, отправим на чемпионат России. Отрадно, что нам предоставили возможность открыть региональное отделение здесь, потому что мы сейчас и в школах, и среди активистов ведем большую работу по патриотическому воспитанию, по введению основ начальной военной подготовки. Лазертаг - это как раз такой вид спорта, который все эти задачи объединяет и позволяет реализовывать", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что лазертаг - это вид спорта, который позволяет проводить соревнования практически на любой площадке при наличии участников и комплектов оборудования.

"Детям всегда интересно что-то новое, современное, поэтому хотелось бы, чтобы этот вид спорта внедрялся и развивался в школах. Именно поэтому на нашей встрече на подписании [соглашения] присутствовали министр образования и министр спорта. Это полноценный вид спорта", - рассказал Шувалов.

Лазертаг - это новый официально зарегистрированный в России вид спорта. Представляет собой командную военно-тактическую игру с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Лазертаг-игры проходят на природе, в торговых центрах, на оборудованных аренах и полигонах, в помещениях. В отличие от пейнтбола и страйкбола, лазертаг не требует расходных материалов.