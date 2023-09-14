Более 3 тыс. человек примут участие в массовом забеге с боксерами в Екатеринбурге

Призовой фонд составит 25 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Организаторы массового спортивного мероприятия "Боксзабег", который пройдет в центре Екатеринбурга 16 сентября, ожидают свыше 3 тыс. участников. Об этом заявил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов.

"На сегодняшнее утро зарегистрировано 2,7 тыс. участников. Будет 14 категорий, 152 призовых места, то есть 152 человека, которые принимают участие в забеге и зарегистрировались на сайте боксзабег.рф, уйдут с утешительными, хорошими призами. Я думаю, участников будет больше 3 тыс., но пропускная способность набережной несильно велика, поэтому есть даже опасение, что, не дай бог, будет 5 тыс. человек, тогда уже будет тесновато", - сказал он.

Призер Олимпийских игр легкоатлетка Олеся Красномовец и призер чемпионата мира по боксу Ирина Потеева уже зарегистрировались на "Боксзабег", также к ним присоединятся боксеры Марк Петровский, Александр Беспутин, Егор Мехонцев. Всего будут организованы две дистанции на 8 и 4 км и маршрут для детей - на 300 метров. Кроме того, на площадке будет выставлен ринг для боксерских поединков.

"В основе "Боксзабега" лежит бокс. Легкоатлеты и все желающие бегут все-таки с боксерами - известными и только [ступающими] на лестницу, которая ведет их к популярности", - уточнил Кайгородов.

Призовой фонд составит 25 млн рублей, при этом участие в соревнованиях бесплатное.