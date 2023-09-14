Организаторы ожидают рекордные 2,5 тыс. человек на забеге "Кросс нации" в Ханты-Мансийске

Преодолеть дистанцию могут как профессиональные атлеты, так и любители

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Участниками массового легкоатлетического забега Всероссийского дня бега "Кросс нации" в Ханты-Мансийске станут около 2,5 тыс. человек. Все гости мероприятия смогут поиграть в снежки, совершить забег в карнавальных костюмах и сразиться в шашки яблоками и шишками, сообщил исполняющий обязанности директора "Юграмегаспорта" Артем Сухорущенко.

"В этом году в Ханты-Мансийске "Кросс нации" пройдет ярче, чем в прошлые годы. Мы ожидаем рекордное число участников. Так, в прошлом году в нем участвовало более 1,5 тыс. человек, а на сегодня мы приняли уже 2,2 тыс. заявок, ждем более 2,5 тыс. человек на старте. Это будет без сомнения самый масштабный "Кросс нации" в истории Ханты-Мансийска", - сказал он.

По его словам, также участники и гости "Кросса нации" в Ханты-Мансийске смогут поиграть в снежки, в шашки яблоками и шишками, совершить забег в карнавальных и ярких костюмах, также семейный команды поучаствуют в арбузном забеге, в ходе которого мама, папа и ребенок будут переносить арбуз из одного бассейна в другой за определенное время.

Отмечается, что преодолеть дистанцию могут как профессиональные атлеты, так и любители. Массовый забег составит 1,5 км, спортивные - от 1,5 км до 5 км. Старт первых запланирован на 09:30 (07:30 мск), а всех желающих на 13:10 (11:10 мск).

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится в РФ ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.