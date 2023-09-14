Первый киберспортивный турнир на Дальнем Востоке пройдет по дисциплине "Мир танков"

Соревнования будут организованы до конца года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пройдет по дисциплине "Мир танков". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут в конце 2023 года. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил ТАСС, что соревнования состоятся во всех регионах Дальнего Востока, финал пройдет во Владивостоке.

"Турнир будет организован до конца года, точное время и место компания "Леста" сообщит позднее по согласованию с Федерацией компьютерного спорта России. Мероприятие будет ежегодным и уже в 2023 году привлечет, по предварительным оценкам, сотни участников и сотни тысяч зрителей на различных информационных площадках", - сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России.

Компания "Леста Игры", Федерация компьютерного спорта России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) договорились о совместной работе по продвижению Дальнего Востока в играх и киберспортивных мероприятиях по дисциплинам "Мир танков" и "Мир кораблей". Все мероприятия пройдут при поддержке Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов.

"Благодаря серьезной проработке и внимательному, скрупулезному отношению к деталям "Мир танков" и "Мир кораблей" смогут предложить уникальный опыт в части погружения в историю и природу Дальнего Востока каждому игроку, - сказала глава московского подразделения группы компаний "Леста Игры" Гаухар Алдиярова. - Жителям региона будет интересно посмотреть, как выглядит их родной край в популярных современных играх. Другие игроки, особенно те, кто никогда не был на Дальнем Востоке, смогут составить о нем первое впечатление".

Об играх

"Леста Игры" - один из крупнейших российских разработчиков и издателей видеоигр. Главным проектом компании является игра "Мир кораблей", запущенная в 2015 году. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний "Леста Игры" осуществляет разработку и оперирование онлайн-игр "Мир кораблей" и "Мир танков" на компьютеры на территории России и Белоруссии.

Операционный директор проекта "Мир танков" Борис Синицкий рассказал, как компания поможет продвижению Дальнего Востока. "Как одна из старейших российских игровых компаний, выпускающих игры уже более 30 лет, мы рады, что государство помогает их популяризации на столь высоком уровне. Мы готовы всеми силами помогать развитию Дальнего Востока - через проведение киберспортивных, развлекательных и обучающих мероприятий, через подготовку профильных специалистов и через внедрение в игры "Мир танков" и "Мир кораблей" исторических и природных реалий этого великого, богатейшего и красивейшего края русской культуры, доблести и славы. Мы верим, что, открывая в своих играх двери на Дальний Восток, мы сможем побудить нашу аудиторию к более глубокому изучению, а в дальнейшем - и посещению этого прекрасного региона".

Смит отметил, что Дальний Восток является перспективным регионом, в том числе в плане развития киберспорта. "Дальний Восток - очень перспективный регион во всех смыслах, и киберспорт в этом плане не исключение, - сказал собеседник агентства. - Близость к азиатским странам, где к нашему виду спорта уже более 20 лет относятся вполне серьезно, делает этот регион еще более важным. Особенно на фоне отношений с европейскими коллегами. Уверен, проведение такого крупного чемпионата по отечественной игре поможет развить киберспортивную инфраструктуру в регионе".

Директор Центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что организация будет способствовать проведению проекта. "Новый проект "Лесты" по интеграции Дальнего Востока в свои игры - яркий пример развития территории, геобрендинга, туризма через креативную экономику, - сказала Черкес-заде. - В игры "Мир танков" и "Мир кораблей" играет более 50 млн человек по всей стране, и все они скоро откроют для себя Камчатку. Мы такую инициативу не просто поддерживаем, но и будем максимально содействовать тому, чтобы проект получился, а Камчатка могла эти эффекты максимально использовать".

"Корпорация провела предварительную работу по организации турнира, - отметил исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев. - В нем примут участие спортсмены из всех 11 регионов ДФО. После отборочного этапа на базе ДВФУ (Дальневосточного федерального университета - прим. ТАСС) пройдет гранд-финал. Для зрителей и болельщиков мы предусмотрели дополнительные интерактивно-развлекательные и соревновательные мероприятия. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приглашает к участию в турнире дальневосточных киберспортсменов. Уверены, что чемпионат станет ярким событием для всех участников и болельщиков, будет важным шагом в развитии киберспорта на Дальнем Востоке".

"Мир танков" - одна из самых масштабных условно-бесплатных онлайн-игр. Главной задачей игры является уничтожение танков соперника в команде. В "Мире кораблей" в командах нужно уничтожить все корабли соперника.