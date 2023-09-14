Левитин надеется, что Олимпийский комитет России согласует вопрос выступления в Азии

Помощник президента отметил, что идет политическое давление не только на спортсменов, но и на организацию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин надеется, что Олимпийский комитет России (ОКР) сумеет согласовать вопрос выступления российских спортсменов в азиатских соревнованиях. Об этом Левитин рассказал на расширенном заседании коллегии спортсменов ОКР.

"Ситуация усугубляется еще и взаимоотношением ОКР и Олимпийским советом Азии. Ряд наших федераций перешли в азиатскую спортивную семью. Но так получилось, что у этой федерации тут же начались проблемы, - сказал Левитин. - Косвенно они произошли не из-за нас, это было связано с выборами. Но это уже идет политическое давление не только на спортсменов, но и на организацию. Думаю, ОКР с нашими коллегами из Азии все-таки постараются урегулировать отношения, чтобы наши спортсмены могли выступать в Азии".

Ранее в Азиатскую шахматную федерацию перешла Федерация шахмат России.