14 сентября, 08:58,
обновлено 14 сентября, 09:36
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: отсутствие правил по вопросу допуска российских спортсменов приводит к хаосу

Александр Щербак/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ ТАСС

Двойные стандарты МОК ведут к деградации олимпийского движения, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отсутствие понятных правил в вопросе допуска российских спортсменов до международных соревнований приводит к хаосу. Такое мнение на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) высказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Двойные стандарты наших коллег из Лозанны формируют и наше восприятие международного олимпийского движения, - сказал Поздняков. - Оно идет к деградации. Отсутствие понятных правил приводит к хаосу".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ряд федераций последовали рекомендациям МОК, однако остальные продолжают не допускать россиян и белорусов к международным стартам.  

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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