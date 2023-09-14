Поздняков считает, что МОК следует отменить рекомендации о допуске с нейтральным статусом

Нынешние рекомендации не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх подчеркнул глава Олимпийского комитета России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен отменить рекомендации международным спортивным федерациям о допуске российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Такое мнение на расширенном заседании коллегии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) высказал президент организации Станислав Поздняков.

"Нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх, - сказал Поздняков. - Мы это регулярно доводим до сведения наших коллег из Лозанны. Для участия наших спортсменов необходимо отменить пресловутые рекомендации, которые, как заявил один наш украинский коллега, были подготовлены на Украине и пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны. И будем с этим бороться со всей принципиальностью".

"Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше. К этому мы и призываем наших коллег из Лозанны, из международных спортивных федераций", - добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте МОК призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.