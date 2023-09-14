ОКР намерен финансово компенсировать спортсменам сборной России пропуск соревнований

Станислав Поздняков подчеркнул, что организация готова восполнить потери, которые возникают у спортсменов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Об этом на расширенном заседании коллегии ОКР рассказал президент организации Станислав Поздняков.

"ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов, - сказал Поздняков. - Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России - тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишен возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях. Либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы [об осуждении СВО] и не участвует в подобных мероприятиях".

"У нас сузился диапазон инструментов, мы нашли внутренние средства, чтобы поддержать спортсменов. Выплаты будут осуществляться в начале следующего года по летним видам спорта. Единовременные выплаты будут составлять 500 тыс., 350 тыс. и 250 тыс. рублей за спортивные результаты. По 150 тыс. рублей получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях", - добавил Поздняков.

В марте Международный олимпийский комитет призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение.