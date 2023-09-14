Поздняков упрекнул МОК в бездействии по вопросу недопуска российских легкоатлетов

Все сложности, с которыми сегодня сталкиваются спортсмены, вплетены в рекомендации МОК от 28 марта, подчеркнул президент Олимпийского комитета России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо принять меры воздействия на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), которая отказывается допускать россиян на турниры под своей эгидой. Такое мнение на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) высказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"В последнее время самая важная для нас тема - полноценная соревновательная деятельность, в том числе на международном уровне, - сказал Поздняков. - Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, является для нас существенным вызовом и создает барьеры и препятствия для соревновательной деятельности. Все сложности, с которыми сегодня сталкиваются спортсмены, вплетены в рекомендации МОК от 28 марта этого года".

"Эти рекомендации оказались неким запретом для полноценного участия наших спортсменов в соревнованиях. Когда рекомендации были запретительными, под козырек взяли все, но сейчас порядка 20 федераций решили на тех или иных условиях вернуть российских спортсменов. А остальные? Прекрасный пример - легкая атлетика. Почему МОК не предпринимает никаких мер в отношении международной федерации? Это дорога в одну сторону", - считает глава ОКР.

Президент World Athletics Себастьян Коу в августе заявил журналистам, что не считает возможным допуск россиян и белорусов на международные старты в условиях продолжения СВО.