В НОК Белоруссии заявили, что не получили логичных объяснений причин наложения санкций

Организация находится в постоянном диалоге с МОК и международными федерациями, подчеркнул Виктор Лукашенко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии до сих пор не получил логичных объяснений от международных федераций о причинах наложения санкций на белорусский спорт. Об этом на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) рассказал президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко.

"НОК Белоруссии подвергся санкциям еще в конце 2020 года, затем под санкции попали наши спортсмены, - напомнил Лукашенко. - Да, некоторые из них выступают в нейтральном статусе. Но разве можно хорошо относиться к ограничениям? Когда мы спрашиваем о причинах их введения, ничего логичного нам сказать не могут".

"Мы в постоянном диалоге с МОК, с международными федерациями, чтобы эти ограничения были убраны и в спорт вернулась честная конкурентная борьба. Мы надеемся, рано или поздно все это наладится. Но хотелось бы, чтобы это произошло пораньше", - сказал глава НОК Белоруссии.