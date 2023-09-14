14 сентября, 10:24,
обновлено 14 сентября, 10:54
Олимпиада-2024 в Париже

Поздняков заявил о невозможности бойкота Олимпиады в Париже спортсменами сборной России

© ТАСС/ Ruptly

Глава Олимпийского комитета России отметил, что бойкот - это путь в никуда

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бойкот летних Олимпийских игр 2024 года в Париже сборной России невозможен. Об этом на расширенном заседании коллегии Олимпийского комитета России (ОКР) заявил президент организации Станислав Поздняков.

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"Бойкот - это путь в никуда, - сказал Поздняков. - Бойкот Олимпиады 1980 года не принес никому никаких дивидендов. Это не остановило политику ни СССР, ни США. Среди пострадавших в той ситуации оказались лишь спортсмены, которые готовились к соревнованиях. Одним из самых главных пострадавших оказался нынешний глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, он в статусе чемпиона мира не смог принять участия в тех Играх. Глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, который за всю карьеру не проиграл ни одной схватки, был вынужден наблюдать за соревнованиями с трибун. Он приехал в Москву, но не мог участвовать".

"Мы живем в цивилизованном, демократическом государстве. Каждый вправе обладать свободой в том объеме, в котором считает необходимым. Бойкот невозможен - нас не приглашают, и бойкотировать нечего. Это выбор каждого человека. Мы говорим о зрелых спортсменах, каждый делает свой выбор, каждый будет нести за него ответственность. Уверен, российское олимпийское сообщество обладает этой зрелостью", - добавил он.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к

Олимпийским играм 2024 года в Париже. 
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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