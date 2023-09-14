Глава КХЛ Морозов рассказал о возможности проведения матча "Спартака" в Ташкенте

Алексей Морозов отметил, что Монголия также заинтересована в проведении выставочного матча лиги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет диалог с другими сторонами о проведении матча регулярного чемпионата с участием московского "Спартака" в Ташкенте. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.

"Вопрос прорабатывается, ведется диалог. Я знаю совсем немного, официальной информации нет", - отметил Морозов.

По информации ТАСС, речь идет о проведении игры "Спартака" с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" 24 декабря.

Ранее в лиге сообщили, что выставочный матч в Улан-Баторе с участием клубов КХЛ может состоятся в 2024 году. "Мы на связи с министерством спорта страны, Монголия заинтересована принять матч КХЛ, - подчеркнул Морозов. - Все таки это далеко - наш технический регламент к этому не готов, мы понесем большие затраты. Поэтому мы предложили рассмотреть выставочный матч, который мог бы пройти в апреле. Участниками могли бы стать те, кто не попал в плей-офф".