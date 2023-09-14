Морозов заявил, что КХЛ не отказывается от уважения к трансферной политике IIHF

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на вратаря Ивана Федотова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не отказывается от уважения к трансферной политике Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Разговоры я не обсуждаю, - сказал Морозов. - Если у нас есть какая-то официальная информация, мы готовы обсуждать и разговаривать. С "Барысом" мне встретиться не удалось, у [главного тренера Андрея] Скабелки были вопросы, но я сказал, зачем обсуждать разговоры, если нет официального решения. У нас есть свои планы, мы не отказываемся от уважения к трансферной политике IIHF. То решение, которое было принято по дисквалификации [Ивана Федотова], с нашей точки зрения, с точки зрения Федерации хоккея России и ЦСКА несправедливое и будет оспариваться".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на вратаря Ивана Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в матче с "Ак Барсом" IIHF объявила о том, что оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшей игры Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Одним из вариантов санкций называется возможный запрет иностранным хоккеистам, выступающим в КХЛ, играть в международных соревнованиях, что может повлиять на участие в лиге казахстанского "Барыса" и китайского "Куньлунь Ред Стар", которые являются базовыми клубами для своих национальных сборных. 4 сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал ТАСС, что санкции Международной федерации хоккея по делу Федотова не затронут китайских, казахстанских и других иностранных игроков, выступающих в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.