Морозов заявил, что не видит повода для введения карты болельщика на матчах КХЛ

Глава КХЛ отметил, что службы организации работают слаженно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Для введения карты болельщика на матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет видимых причин. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Возможно, это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе. Мы встречались с Минспортом по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас все направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей. У нас другая ситуация, есть стратегия", - сказал Морозов.

"Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей. Службы слаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. На наш взгляд, повода для введения [карты болельщика] нет, мы прекрасно справляемся", - добавил президент КХЛ.

Карту болельщика должны иметь все участники матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".