Поздняков заявил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх

Глава Олимпийского комитета России рассказал, что организация не получила приглашения на соревнования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В декабря прошлого года состоялся саммит в Лозанне, - сказал Поздняков. - Тема [участия российских спортсменов в Азиатских играх] была горячо подержана. Что произошло потом - сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23-го числа. Приглашения мы не получили".

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Играх.

Отмечалось, что для спортсменов обеих стран будет выделено 500 квот, их допуском должны были заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы могли соревноваться только в индивидуальных видах спорта. Участие в Азиатских играх предоставляло возможность российским и белорусским спортсменам заработать путевку на Олимпийские игры 2024 года.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.