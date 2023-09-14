Фастовский заявил, что недоволен игрой "Сибири" в сезоне КХЛ

Новосибирский клуб в 5 матчах текущего сезона набрал 5 очков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генерального директора "Сибири" Кирилла Фастовского совершенно не устраивает игра команды в стартовавшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом гендиректор новосибирского клуба рассказал журналистам.

"Сибирь" провела 5 матчей, в которых набрала 5 очков. Она занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Игра меня совсем не устраивает, - отметил Фастовский. - Нужно видеть работу тренеров, на что она направлена и насколько убедительно будет исполняться. Мы видим проблемы, и я очень надеюсь, что понимаем, как их решить".

9 сентября в матче с екатеринбургским "Автомобилистом" травму получил защитник "Сибири" Тревор Мёрфи. "Безусловно, замены сейчас найти нереально, мы пытаемся в своем коллективе найти игрока, который сможет его [Мёрфи] заменить на каком-то этапе. Травма достаточно серьезная", - сказал Фастовский.

Канадский нападающий Энди Андреофф, пополнивший состав команды в июле 2023 года, в пяти матчах за "Сибирь" не набрал ни одного очка. "Меня категорически не устраивает игра Андреоффа, мы на это обращаем серьезное внимание. Мы и тренерский штаб проводим с ним работу. У нас было много таких иностранцев, которым два-три месяца точно нужно было для адаптации", - заключил генеральный директор "Сибири".

В следующем матче регулярного чемпионата "Сибирь" 15 сентября на выезде сыграет против "Сочи".