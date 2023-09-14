В ОКР сообщили, что более 64 стран приняли участие в соревнованиях в России

На уровне олимпийских комитетов есть люди, которые понимают, что ситуация с недопуском россиянин рано или поздно закончится, рассказал Родион Плитухин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Представители более 64 стран приняли участие в соревнованиях на территории России за прошедший год. Об этом на дискуссии "Международный спорт в условиях геополитических изменений" в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин.

"За прошедшие год с лишним более 64 стран приняли участие в соревнованиях на территории России, - сказал Плитухин. - С точки зрения того, как мы договаривались об участии спортсменов, мы можем утверждать - механизмы есть, контакты есть. На уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди и есть понимание, что это мракобесие рано или поздно закончится. И они точно так же с круглыми глазами смотрят на нововведения, когда о спортсменах нельзя говорить в определенном роде. Это вызывает больше опасений, чем радости от торжества европейской мысли".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.