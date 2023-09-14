Главного тренера "Пари НН" Юрана выписали из больницы

Врачи против работы Сергея Юрана на игре 15 сентября, отметил председатель совета директоров нижегородской команды

ТАСС, 14 сентября. Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран выписан из больницы. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

8 сентября Юран перенес операцию и был переведен в обычную палату.

"Сергея Николаевича выписали из больницы, - сказал Кондратов. - Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с "Динамо".

9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.

15 сентября "Пари НН" в гостях сыграет против московского "Динамо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.