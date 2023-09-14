Свердловские власти направили 350 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк-Арены"

Строительство планируется начать в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направило в качестве субсидии 350 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк-Арены" в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 350 миллионов рублей в виде субсидии на строительство в Екатеринбурге второй очереди "Дацюк Арены". Соответствующее постановление принято 14 сентября на заседании регионального кабинета министров", - говорится в сообщении.

Планируется, что в новом здании разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовая, отделение заточки и проката коньков. "Мы выделяем средства для строительства в Екатеринбурге второй очереди спорткомплекса "Дацюк-Арена" - 50 миллионов рублей в 2023 году, 250 миллионов рублей в 2024 году и 50 миллионов рублей в 2025 году", - пояснил Куйвашев.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что строительство планируется начать в 2023 году.

Камень в основание будущей второй очереди "Дацюк-Арены" был заложен в сентябре 2022 года, тогда же на начало строительства было направлено 100 млн рублей. Новое здание станет продолжением ледового дворца, открытого в 2016 года в Екатеринбурге. Общая площадь нового объекта - 8,5 тыс. кв. метров. Ледовая площадка разместится на втором этаже, также предусмотрена возможность проживания спортсменов на объекте во время соревнований. В спортивном комплексе смогут заниматься более 2,7 тыс. детей.