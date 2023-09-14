В "Крыльях Советов" хотят сохранить футболиста Гарре в составе команды

Главный тренер команды отметил, что к нападающему есть интерес от других клубов

ТАСС, 14 сентября. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" продаст аргентинского нападающего Бенхамина Гарре только при наличии серьезного предложения. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер команды Игорь Осинькин.

"Не знаю, откуда взялись разговоры про "Зенит". Пару раз читал это в прессе, но там больше дезинформации, чем реальной информации, - сказал Осинькин. - Могу сказать, что к нему действительно есть интерес, но нам хотелось бы, чтобы он пробыл у нас чуть больше чем до зимы".

"Сейчас, надеюсь, мы его сохраним, до закрытия трансферного окна осталось уже совсем немного. К зиме - надо смотреть, там это будет зависеть от многих факторов. В том числе от него, от уровня его игры и от того, кто проявит к нему интерес. Это должно быть выгодно "Крыльям Советов" в финансовом плане - мы не можем отпустить Гарре просто так. Если будет очень сильное по деньгам предложение, тогда наше руководство будет все взвешивать и решать. Но сейчас говорить об этом рано", - добавил он.

Гарре 23 года, он перешел в "Крылья Советов" зимой 2023 года из аргентинского "Расинга". Он провел за клуб 25 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне на счету форварда 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 5 матчах Мир - Российской премьер-лиги.