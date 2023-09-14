Минск не будет запрещать атлетам участвовать в Олимпиаде при определенных требованиях МОК

Несмотря на обилие соревнований, каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и победить там, подчеркнул президент Национального олимпийского комитета Белоруссии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не будет препятствовать участию своих спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в том случае, если поступит приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) с набором соответствующих требований. Об этом на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) рассказал президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко.

"Во-первых, у нас фактически нет приглашения, поэтому о каком-то участии пока рано говорить, - сказал Лукашенко. - Если будет приглашение, они (МОК - прим. ТАСС) будут выдвигать соответствующие требования, какие-то условия. Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать? Я думаю, нет".

По словам Лукашенко, несмотря на обилие соревнований, каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и победить там. "Все спортсмены - взрослые люди и они могут сами принять решение и чувствовать за него ответственность. Поэтому они должны посмотреть, изучить все эти условия, всю информацию, сами принять решение: едут они с этим или нет", - сказал глава белорусского НОК.

Он не исключил сознательное затягивание решений о допуске белорусских атлетов к международным соревнованиям с целью срыва ими сроков квалификационного отбора на Олимпиаду. "Многие квалификационные соревнования уже прошли, на многие не отобрались, поэтому есть мнение, что это делается специально", - пояснил Лукашенко.

Глава белорусского НОК сообщил о продолжении диалога с МОК. "Но они сами находятся в такой зоне неопределенности, они сами не знают, что дальше делать. Они привели к такой ситуации, когда сами не понимают, куда дальше идти", - считает глава НОК Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте МОК призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.