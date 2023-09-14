Осинькин уверен, что футболист Пиняев достигнет необходимого для игры в Европе уровня

Главный тренер "Крыльев Советов" отметил, что полузащитник усеет анализировать и хочет становиться лучше в каждой игре

ТАСС, 14 сентября. Полузащитнику московского футбольного клуба "Локомотив" Сергею Пиняеву потребуется не более двух сезонов для выхода на уровень, необходимый для игры за европейский клуб. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

Осинькин с лета 2020 года является главным тренером самарского клуба. До этого он на протяжении четырех лет возглавлял футбольный клуб "Чертаново", в системе которого играл Пиняев.

"Пиняев - умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждой игре. Если что-то не получилось, не важно, кто и что скажет, напишет, - он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным", - сказал Осинькин.

"Жду [его отъезда в Европу], но когда - вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в "Локомотиве" сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо отправляться готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона", - добавил он.

Пиняеву 18 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. Ранее он выступал за самарские "Крылья Советов" и "Чертаново". Всего за карьеру на счету футболиста 51 матч, 8 голов и 5 результативных передач в Российской премьер-лиге. В Кубке России игрок провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи.