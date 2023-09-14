Минспорт восстановил аккредитацию Союза ММА России

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России подчеркнул, что за три месяца организация устранила недочеты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комиссия Министерства спорта РФ по итогам заседания приняла решение восстановить аккредитацию Союза ММА России. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев.

"Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали, - сказал Терентьев. - Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты. Мы рады, что Кубок России, который пройдет 22-23 сентября в Омске, позволит нашим спортсменам получить не только соревновательный опыт, но и спортивные звания. Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем".

В июне Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области. 13 сентября представитель Союза ММА России сообщил ТАСС, что организация полностью отчиталась перед Минспортом.