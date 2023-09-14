Кварацхелия вошел в список 12 номинантов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

В числе претендентов - шесть игроков "Манчестер Сити"

ТАСС, 14 сентября. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в число 12 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В число номинантов также вошли хорват Марцело Брозович ("Аль Наср"), бельгиец Кевин де Брюйне, немец Илкай Гюндоган, норвежец Эрлинг Холанд, испанец Родри, аргентинец Хулиан Альварес, португалец Бернарду Силва (все - "Манчестер Сити"), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ), аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами"), нигериец Виктор Осимхен ("Наполи") и англичанин Декалн Райс ("Арсенал").

Награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручается с 2017 года. По итогам 2022 года во второй раз приз получил Месси. Также два раза обладателями награды становились португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, один раз приз получил хорват Лука Модрич.

Кварацхелии 22 года, он перешел в "Наполи" из грузинского "Динамо" (Батуми) летом 2022 года, ранее он выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". "Наполи" в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а грузинский полузащитник был признан лучшим игроком серии А. В 33 матчах чемпионата Италии он забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач.