РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей за высказывания в адрес журналиста

Также тренеру запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно за высказывания в адрес журналиста "РБ Спорт" Виталия Бородина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

12 августа московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий железнодорожников Артем Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Этот эпизод рассматривал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. До заседания КДК РФС Слуцкий грубо прокомментировал эту ситуацию в программе "Коммент. Шоу".

Слуцкому 52 года, он является членом комитета сборных РФС. Последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин", который специалист покинул в 2022 году. Ранее он был главным тренером нидерландского "Витесса", английского "Халл Сити", сборной России, ЦСКА, самарских "Крыльев Советов", "Москвы", "Уралана", полтавского "Динамо" и волгоградской "Олимпии". Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России, по два раза обладателем кубка и суперкубка страны.