Российских скейтбордистов допустили к участию в соревнованиях с 1 января 2024 года

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и должны выполнить все критерии, основанные на рекомендациях МОК

ТАСС, 14 сентября. Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба World Skate.

Сообщается, что российские и белорусские спортсмены должны будут выполнить все необходимые критерии, которые будут основаны на последних рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

4 сентября президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин сообщил ТАСС, что у российских спортсменов нет шансов выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Скейтбординг дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Российские скейтбордисты не выступали на этих соревнованиях.