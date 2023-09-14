14 сентября, 18:20
Футбол в России

"Локомотив" арендовал футболиста Сулейманова у "Пари Нижний Новгород"

Антон Новодережкин/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и содержит опцию выкупа

ТАСС, 14 сентября. Московский "Локомотив" арендовал у футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" нападающего Тимура Сулейманова. Об этом сообщает пресс-служба "Пари НН".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и содержит опцию выкупа.

Сулейманову 23 года, он является воспитанником "Локомотива". За команду из Нижнего Новгорода выступал с 2020 года. Всего за "Пари НН" Сулейманов провел 112 матчей, в которых забил 25 мячей.

"Локомотив" после 7 туров набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Пари НН" с 10 очками располагается на 10-й строчке. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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