Фигуристка Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России

В августе 2022 года Дробязко и Повиласа Ванагаса лишили государственных наград

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Маргарита Дробязко не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства России. Об этом спортсменка написала в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в шоу Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко.

"Лишив меня с Повиласом орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", - написала Дробязко.

"Сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву. С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов", - добавила она.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.