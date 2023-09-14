"Спартак" обыграл "Витязь" в матче КХЛ. Голдобин забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых

БАЛАШИХА /Московская область/, 14 сентября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (13-я минута), Иван Морозов (21) и Николай Голдобин (39, 42). У проигравших отличился Владислав Цицюра (25).

Голдобин забросил 8 шайб в 6 матчах текущего регулярного чемпионата и является лучшим снайпером турнира. Форвард отличался во всех играх, кроме встречи со СКА 12 сентября (3:0).

"Спартак" набрал 8 очков после 6 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 2 очками располагается на последней, 11-й строчке. В следующем матче "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА. "Витязь" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал", челябинский "Трактор" оказался сильнее минского "Динамо" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), магнитогорский "Металлург" - тольяттинскую "Ладу" (3:2 ОТ). Нижегородское "Торпедо" обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2, проигрывая после двух периодов 0:2. Команда Игоря Ларионова выиграла все 5 матчей и является единственным коллективом, который не проигрывал в текущем сезоне.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 5 5 0 0 0 0 0 23-12 10 2 Спартак 6 4 0 0 0 0 2 23-18 8 3 Динамо М 6 3 1 0 0 0 2 19-12 8 4 Куньлунь РС 7 3 1 0 0 0 3 18-20 8 5 Сочи 6 2 1 0 0 0 3 16-18 6 6 Локомотив 5 2 1 0 0 0 2 10-15 6 7 Северсталь 4 2 0 0 0 1 1 19-17 5 8 ЦСКА 6 2 0 0 0 1 3 16-18 5 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 5 2 0 0 0 0 3 10-11 4 11 Витязь 6 0 0 1 0 0 5 10-23 2