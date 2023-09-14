14 сентября, 18:46
КХЛ

"Спартак" обыграл "Витязь" в матче КХЛ. Голдобин забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых

БАЛАШИХА /Московская область/, 14 сентября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (13-я минута), Иван Морозов (21) и Николай Голдобин (39, 42). У проигравших отличился Владислав Цицюра (25).

Голдобин забросил 8 шайб в 6 матчах текущего регулярного чемпионата и является лучшим снайпером турнира. Форвард отличался во всех играх, кроме встречи со СКА 12 сентября (3:0).

"Спартак" набрал 8 очков после 6 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 2 очками располагается на последней, 11-й строчке. В следующем матче "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА. "Витязь" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал", челябинский "Трактор" оказался сильнее минского "Динамо" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), магнитогорский "Металлург" - тольяттинскую "Ладу" (3:2 ОТ). Нижегородское "Торпедо" обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2, проигрывая после двух периодов 0:2. Команда Игоря Ларионова выиграла все 5 матчей и является единственным коллективом, который не проигрывал в текущем сезоне.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

5

5

0

0

0

0

0

23-12

10

2

Спартак

6

4

0

0

0

0

2

23-18

8

3

Динамо М

6

3

1

0

0

0

2

19-12

8

4

Куньлунь РС

7

3

1

0

0

0

3

18-20

8

5

Сочи

6

2

1

0

0

0

3

16-18

6

6

Локомотив

5

2

1

0

0

0

2

10-15

6

7

Северсталь

4

2

0

0

0

1

1

19-17

5

8

ЦСКА

6

2

0

0

0

1

3

16-18

5

9

Динамо Мн

6

1

1

0

0

1

3

22-19

5

10

СКА

5

2

0

0

0

0

3

10-11

4

11

Витязь

6

0

0

1

0

0

5

10-23

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

6

4

1

0

0

1

0

20-14

11

2

Автомобилист

6

3

1

0

0

1

1

17-10

9

3

Ак Барс

6

3

1

0

0

0

2

20-13

8

4

Авангард

5

2

2

0

0

0

1

14-12

8

5

Трактор

6

3

0

0

0

1

2

14-13

7

6

Салават Юлаев

5

3

0

0

0

0

2

13-10

6

7

Амур

6

2

1

0

0

0

3

16-17

6

8

Лада

6

2

0

0

0

1

3

13-15

5

9

Сибирь

5

0

1

1

1

0

2

9-14

5

10

Адмирал

5

1

0

0

1

1

2

12-15

4

11

Нефтехимик

5

1

0

0

0

1

3

11-19

3

12

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

  

Теги:
КХЛ
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