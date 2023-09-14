"Спартак" обыграл "Витязь" в матче КХЛ. Голдобин забросил две шайбы

БАЛАШИХА /Московская область/, 14 сентября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл подмосковный "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (13-я минута), Иван Морозов (21) и Николай Голдобин (39, 42). У проигравших отличился Владислав Цицюра (25).
Голдобин забросил 8 шайб в 6 матчах текущего регулярного чемпионата и является лучшим снайпером турнира. Форвард отличался во всех играх, кроме встречи со СКА 12 сентября (3:0).
"Спартак" набрал 8 очков после 6 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 2 очками располагается на последней, 11-й строчке. В следующем матче "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА. "Витязь" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал", челябинский "Трактор" оказался сильнее минского "Динамо" (3:2), екатеринбургский "Автомобилист" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), магнитогорский "Металлург" - тольяттинскую "Ладу" (3:2 ОТ). Нижегородское "Торпедо" обыграло пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2, проигрывая после двух периодов 0:2. Команда Игоря Ларионова выиграла все 5 матчей и является единственным коллективом, который не проигрывал в текущем сезоне.
1
Торпедо
5
5
0
0
0
0
0
23-12
10
2
Спартак
6
4
0
0
0
0
2
23-18
8
3
Динамо М
6
3
1
0
0
0
2
19-12
8
4
Куньлунь РС
7
3
1
0
0
0
3
18-20
8
5
Сочи
6
2
1
0
0
0
3
16-18
6
6
Локомотив
5
2
1
0
0
0
2
10-15
6
7
Северсталь
4
2
0
0
0
1
1
19-17
5
8
ЦСКА
6
2
0
0
0
1
3
16-18
5
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
5
2
0
0
0
0
3
10-11
4
11
Витязь
6
0
0
1
0
0
5
10-23
2
1
Металлург
6
4
1
0
0
1
0
20-14
11
2
Автомобилист
6
3
1
0
0
1
1
17-10
9
3
Ак Барс
6
3
1
0
0
0
2
20-13
8
4
Авангард
5
2
2
0
0
0
1
14-12
8
5
Трактор
6
3
0
0
0
1
2
14-13
7
6
Салават Юлаев
5
3
0
0
0
0
2
13-10
6
7
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
8
Лада
6
2
0
0
0
1
3
13-15
5
9
Сибирь
5
0
1
1
1
0
2
9-14
5
10
Адмирал
5
1
0
0
1
1
2
12-15
4
11
Нефтехимик
5
1
0
0
0
1
3
11-19
3
12
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3