Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура "Формулы-1"

При определенных раскладах пилот "Ред Булл" может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап

ТАСС, 15 сентября. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Сингапура - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Нидерландец Макс Ферстаппен продолжает доминировать в чемпионате - на прошлом этапе он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1" по победам подряд (10), всего же в текущем сезоне он выиграл 12 гонок из 14. При определенных раскладах пилот "Ред Булл" может стать трехкратным чемпионом мира уже через один этап - на Гран-при Японии. Для этого ему необходимо в ближайших двух гонках набрать на 35 очков больше партнера по команде мексиканца Серхио Переса. Пока же Ферстаппен попробует одержать первую победу на Гран-при Сингапура и продлить серию финишей на первом месте.

А вот "Ред Булл" уже в Сингапуре может гарантировать себе победу в Кубке конструкторов. Для этого команде необходимо сделать победный дубль и надеяться на финиш вне топ-10 обоих пилотов "Мерседеса". Если же один из гонщиков немецкого коллектива наберет одно очко, то Ферстаппену или Пересу, помимо дубля, необходимо будет проехать быстрейший круг в гонке, за что дается дополнительный балл.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. В 2020 и 2021 годах Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по количеству побед здесь является немец Себастьян Феттель (пять), четырежды первым финишную черту пересекал британец Льюис Хэмилтон, дважды - испанец Фернандо Алонсо, по одной победе на счету немца Нико Росберга и Переса.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).