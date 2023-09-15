Решение об участии тренера "Пари НН" Юрана в матче против "Динамо" примут 15 сентября

8 сентября тренер перенес операцию

ТАСС, 15 сентября. Вопрос участия главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана в матче 8-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" будет решен в пятницу совместно с врачами. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

15 сентября "Пари НН" в гостях сыграет против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

"Сегодня важный для нас матч с московским "Динамо". Главный тренер нашей команды Сергей Николаевич Юран накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение. Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведет за собой "Пари НН" к победе. Решение о возможности быть на матче медики и Сергей Юран примут сегодня", - написал Мелик-Гусейнов.

В ночь с 7 на 8 сентября Юран был госпитализирован, 8 сентября он перенес операцию и был переведен в обычную палату. В четверг тренера выписали из больницы. 9 сентября Юран должен был принять участие в матче памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но из-за состояния здоровья пропустил мероприятие.