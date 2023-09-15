Столяров рассказал о предпоследнем этапе подготовки к "Играм будущего"

Руководитель проекта отметил, что организаторы придерживаются утвержденного расписания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подготовка к "Играм будущего" в Казани проходит согласно утвержденному расписанию. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

"Формально у нас с учетом всех функций порядка 2 000 контрольных точек. Есть дедлайны по времени - готовность гостиниц, готовность транспорта, готовность IT-инфраструктуры и так далее. Везде существует разная степень декомпозиции. Можно говорить о разных параметрах: количество подписанных соглашений с дистрибьюторами контента, количество команд, которые приглашены и согласились, количество партнеров-спонсоров или флагов. Этих точек бессчетное множество. Сказать, что у нас на 100% все готово, очень сложно, это было бы лукавством, но мы придерживаемся утвержденного расписания", - сказал Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.