Смагин считает, что сильные иностранные шахматисты станут чаще играть на турнирах в России

В России хорошие условия, как со спортивной точки зрения, так и с финансовой, подчеркнул вице-президент федерации шахмат

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сильные гроссмейстеры из разных стран Европы и Азии будут чаще приезжать на шахматные турниры в Россию в 2024 году. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Здорово, что к нам приезжают сильные гроссмейстеры из других стран, это очень важно для нас. Они приезжают сюда, потому что у нас хорошие условия, как со спортивной точки зрения, так и с финансовой. Уверен, в следующем году сильные спортсмены будут приезжать к нам чаще, и не только из Азии, но и из европейских стран", - сказал Смагин.

В 2023 году на турниры в Россию приезжали, в частности, испанец Франсиско Вальехо, победитель Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Нодирбек Якуббоев из Узбекистана, серебряный призер соревнований индиец Раунак Садхвани, обладатель Кубка мира 2019 года азербайджанец Теймур Раджабов и двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева из Казахстана.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.